هالة صدقي تتحدى أزمتها وتظهر مع يسرا وإلهام شاهين وحسين فهمي (صورة)

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شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بصورة جديدة في خطوبة نجلة المؤلف والمنتج مدحت العدل وتواجد معها في الصورة يسرا والهام شاهين وحسين فهمي وبوسي شلبي وعدد كبير من الفنانين.



ونشرت هالة، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "لمة الحبايب وعشره العمر".



يذكر أن اسم الفنانة هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.



وكان آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.