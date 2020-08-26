في لقاء إذاعي نادر.. العندليب يحاور موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

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في لقاء نادر يقوم فيه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بدور المذيع ويحاور الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، ويكشف أسرارًا لأول مرة.



بدأ العندليب حواره مع محمد عبد الوهاب، الذي كشف له عن سر قائلًا: أنا لا أستطيع سماع أغاني ولا مشاهدة أفلامي لأني أرى أعمالي بعين الناقد.



وفاجأ عبد الوهاب في الحوار عبد الحليم حافظ، عندما سأله حليم من هو الشخص الذي تعرض عليه ألحانك فور انتهائها ليبدي رأيه فيها ليرد قائلًا: "أنت.. كل الألحان أعرضها عليك أولا لكن دون أن تعرف أنك أول من يسمعها".



وعن الاتهامات التي كانت تقول أنه كان يحارب المطربين والمطربات ليظل هو المطرب الأول في مصر سأله حليم عن حقيقتها ورد عبد الوهاب ليؤكد أن الموهبة فقط هي التي تتحكم في ظهور المطربين في كل مكان وليس مصر فقط مضيفًا أن أمريكا ليس بها عدد كبير من المطربين ولكن الموجودين على الساحة موهوبون، وهو ما يؤكد أن الموهبة أمر نادر ومن الصعب أن تتوافر في أي شخص.



وعن الكتب التي يحب قراءتها أجاب قائلًا:أحب قراءة القصص خاصة لتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ودكتور مصطفى محمود، وإحسان عبد القدوس، وغيرهم.











