وزير الاتصالات يكشف تفاصيل منصة مصر الرقمية

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق منصة مصر الرقمية في كل أنحاء الجمهورية بشكل تجريبي، يأتي بفضل تضافر كل عناصر الدولة؛ من وزارات، وأجهزة حكومية، وشركات القطاع الخاص، والشركات العالمية المتواجدة في مصر، وبمساهمة المجتمع المدني، والقطاع المستقل من المهنيين.



وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مشروع مصر الرقمية له جوانب متعددة منها؛ التعليم عن بعد، ومراقبة الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات الحكومية المرقمنة.



وأشار إلى أنه يمكن للمواطن أن يتحصل على حزمة من ثلاث حزم تشمل؛ المرور ورخص القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتوثيق وإقامة الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل، وحزمة بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين. ليبيغ مجموع الخدمات المقدمة تحت هؤلاء الحزم 70 خدمة، وستتوالى إطلاق الخدمات المختلفة.



ولفت وزير الاتصالات، إلى ربط المباني الحكومية من خلال شبكة ألياف الكابلات الدولية، ليبلغ مجموع المباني التي تم ربطها 5300 مبنى حكومي، وتستهدف الوزارة 26 ألف مبنى آخر.



وعن منافذ إطلاق الخدمات، أوضحت الوزارة أن الخدمات الرقمية تُطلق عبر الهاتف المحمول، أو مكاتب البريد، والمنفذ الرابع للخدمة يشمل مراكز الاتصال في الجمهورية.



وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم الانترنت في إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكتروني بلغت نحو 93.9%.



بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الانترنت في الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الإجتماعي مثل Facebook وTwitter نحو 90.8% يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 31% اما نسبة الذين يستخدمونه في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 38.1%، في حين بلغت نسبة من يستخدمون الانترنت في الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال المواقع 31.1%.



وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.



وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.



وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

