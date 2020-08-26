الإمارات تطلق تطبيق لكشف منتجات التبغ المخالفة للمواصفات





أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقاً ذكياً مبتكراً يتيح للمستهلكين اكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة، من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأ تطبيق تثبيتها إلزامياً على عبوات السجائر والتبغ ومنتجاته المشمولة بنظام العلامات المميزة في الدولة اعتباراً من بداية 2019 للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وغير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عن هذه السلع.





وتعد عمليات التهرب الضريبي، وتجارة المنتجات الرديئة والمقلدة من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالاً غير مشروعة تضر بالصحة العامة، كما تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة.





وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت تحت شعار "راقب بنفسك، وتجنب الغش"، حيث يمكن تحميل التطبيق الذكي بسهولة على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متاجر "آبل" و"غوغل بلاي" الإلكترونية، ويحمل التطبيق اسم: "FTA DTS".





يتيح تطبيق "FTA DTS" للمستهلك إجراء عملية مسح للطابع المثبت على عبوة السجائر أو التبغ ومنتجاته، للتأكد من أنه طابع رقمي ضريبي معتمد من الهيئة، فبعد مسح الطابع يتم توضيح ما إذا كان الطابع معتمداً أم لا، فإذا اتضح أن الطابع غير معتمد يمكن للمستهلك أن يقوم بتقديم بلاغ للهيئة عن طريق التطبيق، لتقوم الهيئة بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.





وتعليقاً على هذه المبادرة، قال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يعد تطبيق "FTA DTS" الذكي من الأدوات الفعالة الداعمة لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي بدأت الهيئة تطبيقه اعتباراً من بداية العام الماضي، لمواجهة التهرب الضريبي، وحماية الصحة العامة والمستهلكين من تسرب المنتجات الرديئة للأسواق المحلية".





وأضاف سعادته: "تهدف الهيئة من خلال التطبيق الجديد إلى إتاحة الفرصة للمستهلكين للمساهمة في الجهود الرقابية الرامية إلى حماية الأسواق من الغش التجاري والمنتجات الرديئة لحماية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية".





وأوضح سعادته: "من خلال هذا التطبيق بإمكان المستهلكين التأكد من وجود الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة على عبوات التبغ ومنتجاته، لضمان أنها ليست من المنتجات الرديئة أو المقلَّدة، ويتيح ذلك للمستهلكين التعاون مع الهيئة لمكافحة التجارة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته".





وجاءت مبادرة إطلاق تطبيق "FTA DTS" الذكي لمستهلكي التبغ ومنتجاته ضمن جهود الهيئة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /42/ لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من النظام اعتباراً من بداية يناير 2019 بالنسبة لجميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، بتوفير "الطوابع الضريبية الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر، واعتباراً من الأول من مايو الماضي تم منع استيراد جميع أنواع السجائر بدون العلامات المميزة، ومن الأول من أغسطس الماضي تم منع بيع /تداول/ جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية" في الأسواق المحلية.





واعتباراً من الأول من نوفمبر2019 دخل النظام مرحلته الثانية، فأصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً إصدار أوامر شراء لطلب الطوابع الضريبية الرقمية، ومن بداية مارس الماضي بدأ منع استيراد جميع هذه المنتجات بدون الطوابع الرقمية، ومن الأول من يناير المقبل سيُمنع توريدها أو نقلها أو تخزينها، أو حيازتها بدون "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية.