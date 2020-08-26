خلافات وصلت للمحاكم.. عاطل العياط ذبح زوجته أمام أسرتها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:46 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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"خلافات وصلت إلى المحاكم"، تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت إلى أن خلافات زوجية بين السيدة المقتولة على يد زوجها بمركز العياط، والمتهم، وصلت إلى إقامتها دعاوي قضائية ضده، وتركها منزل الزوجية، والتوجه إلى منزل أسرتها، بقرية برنشت التابعة لمركز العياط.

وبينت التحريات إلى أن المتهم توجه إليها بمنزل أسرتها لحل الخلاف بينهما، واشتد الشجار بينهما، ما أسفر عن طعن المتهم لزوجته طعنتين إحداهما بمنطقة الرقبة والأخرى بمنطقة البطن، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

كان سدد عاطل طعنات بجسد زوجته، ما أسفر عن مقتلها بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة على يد زوجها بنطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص المبدئي تبين وقوع خلافات بين المجني عليها وزوجها، تركت على إثرها الزوجة عش الزوجية، وتوجهت إلى منزل أسرتها.

وحسب أقوال شهود العيان أن أقارب الزوجين توسطوا للصلح ما بينهما، واليوم، سدد المتهم الطعنات بجسد زوجته أمام أسرتها، ما أسفر عن مقتلها متأثرة بإصابتها.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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