انتحار زوجة في الدقهلية بـ"الحبة القاتلة"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أقدمت سيدة في نهاية العقد الثاني من عمرها علي الانتحار بتناول حبة سامة تستخدم لحفظ الغلال، وذلك اثر خلافات زوجية بتناول قرص سام تعرف بالحبة السوداء.

وكان اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بانتحار رحاب. م. م. 29 سنة، وتقيم بقرية النزل التابعة لمركز شرطة منية النصر. 

وعلى الفور انتقل العميد طارق الشحات مأمور مركز شرطة منية النصر، والمقدم أحمد عوض رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنها تناولت قرصا ساما "حبة الغلة" الذى يستخدم في حفظ الغلال وذلك بسبب خلافات زوجية بينها وبين زوجها.

فيما تم نقل على الجثة، إلى مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت باستدعاء الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

شهد بحر طناح، التابع لمركز المنصورة، مصرع طفل، في منتصف العقد الثاني من العمر، غرقا في البحر وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي ورجال الإنقاذ النهري.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ للعميد يحى عبدالعزيز مدير إدارة شرطة النجدة بالدقهلية، بمصرع طفل غرقا بقرية ميت الصارم التابعة لمركز شرطة المنصورة.

وانتقل على الفور العميد طارق عبد الهادى، مأمور مركز شرطة المنصورة، والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "ع م" ويبلغ من العمر 14 سنة، وتم انتشال الجثمان بواسطة الأهالي وقوات الإنقاذ النهري.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي الجديد، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلي صعيد آخر، شهد طريق المنصورة- جمصة، أمام قرية البلاقسة حادث انقلاب سيارة ملاكي، نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ومصرع ٣ أشخاص.

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بوابة الفجر انتحار زوجة فى الدقهلية الفجر اليوم الدقهلية

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