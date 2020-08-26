"قمع أردوغان".. وفاة معارض تركي داخل السجون التركية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

فقد أحد سجناء الرأي في تركيا حياته داخل السجن، بعد تعنت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضه الإفراج عنه، إلا بعدما تدهورت صحته جراء إصابته بسرطان المعدة.

 

وبحسب الموقع الإخباري التركي "تي 724"، فقد توفي الكاتب الصحفي فاتح ترزي أوغلو، بعد أيام قليلة من خروجه من السجن مصابًا بسرطان المعدة في مرحلة متقدمة.

 

ووفق المصدر، فقد ثبت أن ترزي أوغلو أصيب بسرطان المعدة داخل السجن، ورغم ذلك رفضت السلطات الإفراج الصحي عنه لمدة طويلة، ولم يحدث هذا إلا في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري بسبب تدهور حالته الصحية.

  

التقارير الطبية أثبتت أن ترزي أوغلو مصاب بالسرطان من المرحلة الرابعة، مما استدعى نقله إلى المستشفى ليلفظ هناك أنفاسه الأخيرة.

 

واعتقل ترزي أوغلو داخل سجن سيليفري بمدينة إسطنبول لمدة 21 شهرًا، في حبس انفرادي، ومع تدهور حالته الصحية استمر في القيء لمدة 50 يومًا متواصلة، إلا أن إدارة السجن رفضت نقله إلى المستشفى، بالرغم من تأكيد الأطباء أن حالته الصحية ستجعله لا يعيش أكثر من عام كامل في أحسن تقدير.

 

وقبل أيام، وعلى نفس الشاكلة، لقي كاتب تركي حتفه بعد تدهور حالته الصحية عقب خروجه من السجن الذي أصيب فيه بسرطان البنكرياس خلال اعتقاله لمدة عامين ونصف العام، على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله جولن.

 

وقبل وفاته تعرض الكاتب الصحفي مولود أوزطاش، بحسب ابنته بشرى، للعجز عن الكلام تمامًا بسبب إصابته بسرطان البنكرياس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ أقل من ساعة

مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

منذ 43 دقيقة

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ 18 دقيقة

بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تدهور الحالة الصحية لوالد مايكل جاكسون بعد إصابته بالسرطان

تعرف على السبب الحقيقي وراء وفاة هياتم

الدستورية التركية: احتجاز أردوغان لصحفيين الأجانب "غير قانوني"

"الدستورية التركية" تتهم نظام أردوغان بتعذيب وانتهاك الصحفيين الأجانب

الاحتلال في حالة تأهب في السجون بالضفة الغربية بعد وفاة الأسير

عاجل.. علاء مبارك يكشف تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالده

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

برشلونة: ميسي لن يرحل

08:30 م

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى