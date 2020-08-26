في بيان رسمي.. رئيس الزمالك يستنكر رفض إدارة الأهلي دعوته لوقف التعصب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
Advertisements

 

 

أصدر  مجلس إدارة  نادى الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور بيانا صحفيا أكد خلاله أنه من منطلق حرص الدوله على استقرار المناخ الرياضي فقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من داخل مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين حرصا منه على ألا تحدث فتنه كرويه بين أكبر ناديين فى مصر وأفريقيا هما الزمالك والأهلي يستفيد منها بل يحرض عليها أعداء الوطن من الجماعه الإرهابية واعلامهم الهارب فى قطر وتركيا فلقد أكد رئيس نادى الزمالك فى الجلسه العلنيه لمجلس النواب أنه سيترجم هذه الخطوه بإرسال دعوة للسيد محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته لحضور احتفالية كبرى داخل نادى الزمالك لافتتاح تسعة مشروعات رياضيه بالاضافه إلي مسجد بإسم طبيب الغلابه الدكتور محمد مشالي .

 

أضاف البيان أنه بالأمس وبناءا على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي توجه القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي ومعه اثنين من الموظفين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة أمس  لتسليم بطاقات الدعوة للسيد محمود الخطيب ومجلس إدارته إلا أن أمن النادي رفض دخولهم بحجة أنهم سيستأذنون مسبقا من الكابتن الخطيب ومدير عام النادي وبعد أن تركوهم على بوابه النادي لمدة تزيد على ساعة أخبروهم أن يحضروا اليوم  الأربعاء وبالفعل توجه وفد نادي الزمالك اليوم إلى مقر النادى الأهلى للمرة الثانيه وبعد أن تركوهم أيضا لمدة تزيد عن ساعه و نصف على البوابه صدرت التعليمات لأمن النادي بطردهم وقاموا بسبهم ورفضوا استلام بطاقات الدعوة

 

وبناءا علي ذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يستنكر هذا الموقف من مجلس إدارة النادي  الأهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ويؤكد أن الخطيب ومجلسه يصرون على احداث فتنه بين جماهير الناديين الكبيرين وأن أي خطوه في اتجاه لم الشمل من أجل وطننا مصر تقابل من محمود الخطيب اما ببلاغات وهميه أو فيديوهات مفبركه أو بيانات تسئ لنادي الزمالك ومجلس إدارته.

 

وأكد البيان أن طرد مندوبي نادي الزمالك على مدار يومين ورفض استلامهم بطاقات الدعوة فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يشهد مصر كلها الأهلاوية قبل الزملكاويه أن نادي الزمالك عندما يمد يده لمجلس إدارة النادي الأهلي ليس عن ضعف ولكن احتراما لمؤسسات الدوله لتحقيق  وخلق مناخ رياضى صحي ومحترم من أجل استقرار وطننا الغالي مصر.


أخبار تهمك

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

منذ 42 دقيقة

بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ أقل من ساعة

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ 17 دقيقة

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة الا ربع

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

08:01 م

برشلونة: ميسي لن يرحل

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى