مدير الكرة بالأهلي يطمئن على إصابة عمار حمدي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع عمار حمدي نجم الفريق المعار إلى طلائع الجيش، بعد إصابته.

واطمئن مدير الكرة على اللاعب وحجم إصابته، حيث أكد عمار على أنه تعرض لإصابة خفيفة وأثبتت الأشعة سلامته من الرباط الصليبي.

وكان عمار حمدي لاعب فريق طلائع الجيش، توجه إلى المستشفى بصحبة الدكتور هاني درويش طبيب الفريق، من أجل الخضوع إلى أشعة سريعة لتحديد حجم إصابته.

وكان حمدي غادر مباراة فريقه ضد سموحة، بملعب جهاز الرياضة العسكري، بعد سقوطه مصابًا في الدقيقة 23، ويقرر عبدالحميد بسيوني المدير الفني استبداله ودخول أحمد كابوريا بدلًا منه، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونفى الدكتور هانى درويش، تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موضحًا أن الإصابة عبارة عن كدمة فى كاحل القدم بجانب وتر اكيليس.

ويلعب عمار حمدي مع طلائع الجيش معارًا من صفوف النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عودته للمارد الأحمر بالموسم الجديد.

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عمار حمدي سموحة الأهلي

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