غرفة الخدمات الصحية: هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات، إن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة في المجال الصحي قبل أزمة كورونا، وهذا يرجع إلى أن مصر دولة مستقرة رغم كل الازمات في المنطقة، خلاف أن عدد سكان مصر سيصل لـ 130 مليون مواطن خلال عدة سنوات، وهذا يعني أن مصر سوق قوي في المجال الطبي.

وتابع"سمير"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص في المجال الطبي، ولكن هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا واضح في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء قوائم الانتظار على نسبة كبيرة من المستشفيات الخاصة.

وشدد على ضرورة الاستثمار في مجال التطبيقات والمجال التكنولوجي، لأن المجال الطبي سيعتمد على التكنولوجية بشكل رئيسي في المستقبل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

   

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



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