طبيب الزمالك يكشف موقف نجم الفريق من مباراة المقاولون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، موقف محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق، من المشاركة في مواجهة المقاولون العرب، غدا الخميس ، فى مسابقة الدورى.

 

وقال طبيب الزمالك، لكدمة التى يعانى منها محمد أسامة فى يده اليمنى لن تكون عائقًا أمام مشاركته فى لقاء المقاولون".

 

وتابع طبيب الزمالك في تصريحات صحفية:": "اللاعب سيشارك بشكل طبيعى فى اللقاء، وفقًا لرؤية المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون".

 

يذكر أن فريق المقاولون العرب يتواجد بالمركز الرابع بمسابقة الرابع برصيد 37 نقطة بعد خوض 21 لقاء، بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد خوض 21 لقاء.

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