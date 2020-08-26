برشلونة: ميسي لن يرحل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد راموس بلانيس، السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن النادي لا يريد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيتم بذل كل ما في وسعه للإبقاء عليه مع الفريق الكتالوني.


وأرسل فريق المحامين الخاص بميسي يوم الثلاثاء، طلباً لبرشلونة عبر فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عن رغبته في تفعيل بند في عقده مع النادي يسمح له بالرحيل المجاني.

بينما يقول برشلونة إن هذا الشرط انتهى ويتعين على أي منافس دفع 700 مليون يورو (827 مليون دولار) إذا أراد ميسي الرحيل دون موافقة النادي.

وقال بلانيس للصحافيين: "العلاقة بين برشلونة وميسي تشبه الزواج، قدم كل طرف الكثير للآخر وجلبا السعادة للجماهير، العلاقة بين الطرفين مهمة للغاية ولا يزال النادي يسعى لبناء فريق جديد حول أفضل لاعب في العالم".

وعبر ميسي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات وهو رقم قياسي، عن غضبه في أكثر من مناسبة خلال 12 شهراً الماضية من الطريقة التي يدار بها النادي تحت رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وجاء طلب ميسي الرحيل عن برشلونة بعد أقل من أسبوعين على تجرعه هزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري الأبطال ليخرج العملاق الكاتالوني خالي الوفاض من الألقاب في موسم لأول مرة في 12 عاماً.

وعبر بلانيس، المكلف بالإشراف على تعاقدات النادي، عن تفاؤله إزاء مستقبل الفريق تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وقال: "المستقبل مشرق، أنا متفائل، نحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة مثل ميسي إضافة إلى لاعبين واعدين للمستقبل، نبذل جهوداً داخل النادي لإقناع ميسي".

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