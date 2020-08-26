أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إن هناك 7 لقاحات في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن لقاح كورونا لم يتوافر في الاسواق بأعداد كبيرة إلى بعد 6 اشهر وقد يمتد إلى عام.

وأشار "المر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن إصابات كورنا ما زالت موجودة، ولم نصل إلى انكسار الذروة، وعلينا التقيد الشديد بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية ستظل معنا لفترة طويلة حتى نتخطى فيروس كورونا.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
 

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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