أستاذ قانون دستوري يوضح طريقة تقديم الأعذار لعدم المشاركة في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:21 م
الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يمكن الحكم على تطبيق الغرامة على المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الشيوخ حاليًا، حيث أن المحكمة الدستورية هى المنوط بها الحكم.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن المحكمة الدستورية إذا وجدت شبهة في هذا النص ستوقف الدعوة، منوها بأن الاقتراع على الانتخابات واجب وطني.

وأوضح أن تقديم الأعذار فيما يتعلق بعدم المشاركة في انتخابات الشيوخ ستقدم للمحكمة بعد إحالة القضية لها للإعفاء من العقوبة.

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.

وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرامة الانتخابات في مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الانتخابات

أخبار تهمك

تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ 17 دقيقة

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ أقل من ساعة

بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة الا ربع

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انتخابات الشيوخ.. ماذا يحدث حال عدم مشاركتك؟

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الإسكان يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الداخلية بعد إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: استقرار أمني بالمحافظات

بعد تصويتها.. وزيرة الثقافة: مجلس الشيوخ يعكس قدرة الدولة على بناء مؤسساتها

رئيس مدينة سمالوط يتابع انتظام عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

برشلونة: ميسي لن يرحل

08:30 م

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى