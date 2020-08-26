بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وشهد تشكيل فريق الجونة عدة تغييرات لغياب أكثر من لاعب عن التشكيل بسبب وجود بند في عقود لاعبيه المعارين إليه من الأهلي بعدم أحقيتهم في المشاركة أمام الفريق الأحمر.





تشكيل الجونة ضم كلا من :-





إسلام طارق - خالد صبحي - سارج أكا - إسلام رشدي - والتر بواليا - إسلام عبد النعيم - جوزيف جوناثان - عمرو بركات - أحمد مجدي - ألان كيامبادي - محمد نجيب.





البدلاء :-





عمر رضوان - محمد محسن ليلة - أحمد حمدي - محمد ناجي "جدو" - إسلام محارب - ناصر محمد ناصر - محمود الشبراوي - فادي طلعت - عمرو سعداوي.



