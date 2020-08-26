أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
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استطاعت أسعار الذهب الحفاظ على التوجه الصاعد الذى تحقق فى منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة، مع تخلى سعر الدولار عن مكاسبه وتحوله للهبوط.

وصرحت عضوة في الاحتياطي الفيدرالي أن الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة قد يعود مجدداً وبصورة أكثر حدة.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وتعرض المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات إلى ضغوط بفعل التفاؤل التجاري، حيث أعاد مفاوضي التجارة في الولايات المتحدة والصين تأكيد الالتزام بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ويظل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال اجتماعات "جاكسون هول" المرتقب هذا الأسبوع محل اهتمام من جانب المستثمرين، حيث يتوقع أن يوفر المزيد من الوضوح حول وجهة نظر المركزي الأمريكي حيال التضخم والسياسة النقدية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.5 بالمائة أوما يعادل 29.40 دولار عند مستوى 1952.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1908.40 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.9 بالمائة بما يعادل 18.21 دولار ليصعد إلى 1946.39 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 92.929 بعد أن كان مرتفعا عند 93.364.

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