كان بيعاكس أخته.. عاطل يقتل شابا بـ"طعنة بالرقبة" في الوراق

سدد عاطلا طعنات سكين بجسد شاب لمعاتبته على معاكسته لشقيقته بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.





بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان تبين أن المتهم كان قد تقدم لخطبة شقيقة المجني عليه، لكن طلبه قوبل بالرفض، لكونه سيئ السمعة.





ويوم الجريمة استغل المتهم سير الفتاة بمفردها بالشارع، واعترض طريقها محاولا مصايقاتها، ما دفعها إلى نهره واخبار شقيقها لدى عودتها إلى المنزل.





وتوجه المجني عليه لمعاتبة المتهم، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض برقبته، ما أسفر عن سقوطه قتيلًا في الحال.





وتمكنت القوات من القبض على المتهم، قبل هروبه، واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.