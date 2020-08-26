مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أما الجونة.

 

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

 

علي لطفي - محمود وحيد - حمدي فتحي - مروان محسن - ياسر إبراهيم - أحمد الشيخ - محمد شكري - محمد فخري - عربي بدر.

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