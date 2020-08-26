فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الجونة بعد قليل.





ويستضيف الأهلي نظيره الجونة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"





خط الهجوم : جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - أليو بادجي.



