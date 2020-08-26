أستاذ قانون يكشف كيف تتطبق العقوبات على مخالفى الانتخابات

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن عقوبة من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر لا اتتجاوز 500 جنيه، موضحا أن قوائم الناخبين موجودة ومعروفة.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن تحديد بيانات من لم يدلوا بأصواتهم يكون بنظام آلي، موضحا أن النيابة العامة أمامها أمران تجاه المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم الأول توقيع العقوبة على المواطنين، والآخر إحالة القضية للمحكمة.





وأوضح أن المواطنين المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الشيوخ سيمكنهم دفع الغرامة خلال أي تعاملات حكومية إذا أمرت الحكومة بذلك.





قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.





وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.





وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.





كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.



