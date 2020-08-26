أستاذ قانون يكشف كيف تتطبق العقوبات على مخالفى الانتخابات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن عقوبة من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر لا اتتجاوز 500 جنيه، موضحا أن قوائم الناخبين موجودة ومعروفة.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن تحديد بيانات من لم يدلوا بأصواتهم يكون بنظام آلي، موضحا أن النيابة العامة أمامها أمران تجاه المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم الأول توقيع العقوبة على المواطنين، والآخر إحالة القضية للمحكمة.

وأوضح أن المواطنين المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الشيوخ سيمكنهم دفع الغرامة خلال أي تعاملات حكومية إذا أمرت الحكومة بذلك.

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.

وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب مجلس الشيوخ لاشين ابراهيم الفجر الانتخابات

أخبار تهمك

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

منذ 42 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على آخر تطورات انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مروان محسن على رأس بدلاء الأهلي أمام الجونة

منذ 38 دقيقة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك لتحصين محمد شريف من اغراءات بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

بيدرو يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي بالدوري

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة: ميسي لن يرحل

منذ 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوفد يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

انتخابات الشيوخ.. ماذا يحدث حال عدم مشاركتك؟

6 نصائح من "الصحة" للمواطنين أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ 2020

أسقف مغاغة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا

ناخب يلفظ أنفاسه الأخيرة في لجنة انتخابية بقنا

الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

05:30 م

فايلر يدرس عدم الاعتماد على نجم الأهلي

08:01 م

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى