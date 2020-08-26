المغربي بونو يقود التشكيلة المثالية في الدوري الأوروبي

دخل المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، قائمة الاتحاد الأوروبي (يويفا) المختارة من محصلة مباريات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020، والتي توج بها فريقه للمرة السادسة في تاريخه.

وذكر يويفا، عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن الخبراء اختاروا قائمة مكونة من 23 لاعبا هم الأفضل في منافسات المسابقة لموسم 2019/2020.

وساهم بونو في تتويج فريقه باللقب بعد أن قدم أداء مميزا في البطولة التي تم استئناف منافساتها في دورة مجمعة في غرب ألمانيا، كإجراء احترازي وسط تفشي فيروس كورونا.

وتصدى بونو لركلة جزاء سددها المكسيكي راؤول خيمنيز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي في دور الثمانية للمسابقة (فاز إشبيلية 1 / صفر)، فيما قدم أداء رائعا أمام مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي (فاز إشبيلية 2 / 1 ) ، ومن ثم واصل تألقه ليقود الفريق للفوز بلقب المسابقة عقب التغلب على إنتر ميلان الإيطالي 3 / 2 في المباراة النهائية.

وجاءت اختيارات (يويفا) كالتالي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ، سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، كارل يوهان يوهانسون (كوبنهاجن الدنماركي)

الدفاع : "سيرخيو ريجليون وخيسوس نافاس وجوليس كوندي (إشبيلية الإسباني)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن الألماني) ، ستيفان دي فري (إنتر ميلان)، كونور كوادي (وولفرهامبتون الإنجليزي).

خط الوسط: برونو فيرنانديز وفريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كاي هافيرتز (باير ليفركوزن الألماني)، تايسون (شاختار دونتيسك الأوكراني) إيفر بانيجا (إشبيلية الإسباني)، مارسيلو بروزوفيتش ونيكولا باريلا (إنتر ميلان)، فابيان فراي (بازل السويسري).

الهجوم: لوكاس أوكامبوس ومنير الحدادي ولوك دي يونج (إشبيلية الإسباني)، لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي) ، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).