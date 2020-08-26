منتخب السويس يتعادل مع النصر استعدادا لمواجهة الداخلية

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تعادل فريق منتخب السويس، خارج ملعبه، مع نظيرة فريق النصر القاهري بهدف لكل فريق، استعدادا لاستئناف دوري القسم الثانى مجموعة القاهرة.



وخاض منتخب السويس المباراة بتشكيل مكون من : محمد عاطف، محمد هيكل ، أحمد عيد، يكن ، محمود عقل ، أحمد فتحي ، خالد لطفي ، نور ، عصام عابدين ، محمد عمارة، شيكا.



وأحرز أحمد مجدي كهربا هدف التقدم للنصر، بالشوط الأول، وسجل هدف فريق أبناء الغريب اللاعب حسن ياسين بالشوط الثاني.



ويستعد منتخب السويس لموقعه الداخلية و التى تقام يوم 20 سبتمبر القادم، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 25 نقطة.







