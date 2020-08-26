هكذا هنأ علي ربيع محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده

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حرص الفنان علي ربيع علي تهنئة النجم محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده الذي يحل اليوم.



حيث نشر ربيع صورة تجمعه بالنجم محمد عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، ووجه ربيع له رسالة تهنئة بعيد ميلاده وكتب : كل سنة وانت طيب يا توتا وعقبال مليون سنة.



ورد محمد عبدالرحمن قائلاً: وانت طيب يا أخويا وعشرة العمر يا علوة يا جامد وربنا يديم المعروف ما بينا يا صاحبي وربنا يكرمنا إن شاء الله في حياتنا كلها.



والجدير ذكره أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن مسلسل "جمجوم وبم بم" وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو بطولة محمد عبدالرحمن ، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، والعديد من ضوف الشرف منهم شيماء سيف، هلا السعيد، محمد ثروت، رجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

