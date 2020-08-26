على أنغام "نمبر وان" أحدث ظهور لمحمد رمضان

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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "رمضان" بالفيديو على الطائرة المتجهه لـ دبي، وهو يؤدي التمارين الرياضية على أنغام أغنية " نمبر وان".



في سياق منفصل، كانت أخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي وشاركه في ببطولتة عدد كبير من نجوم الفن.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

