قدام أهلها.. عاطل يقتل زوجته في العياط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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سدد عاطل طعنات بجسد زوجته، ما أسفر عن مقتلها بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة على يد زوجها بنطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص المبدئي تبين وقوع خلافات بين المجني عليها وزوجها، تركت على إثرها الزوجة عش الزوجية، وتوجهت إلى منزل أسرتها.

وحسب أقوال شهود العيان أن أقارب الزوجين توسطوا للصلح ما بينهما، ولدي عودتها، سدد المتهم الطعنات بجسد زوجته، ما أسفر عن مقتلها متأثرة بإصابتها.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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