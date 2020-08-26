خالد الخاجة: المواقف الإنسانية لدولة الإمارات سيخلّدها التاريخ

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
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أوضح الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان، أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني والخيري هي رسالة خير وإنسانية وتسامح، ودولة الإمارات وطن التسامح والتعايش والسلام، وهي محط تقدير شعوب العالم كافة، مشدداً على أن العمل الإنساني في الإمارات يعدّ ثقافة مجتمعية، قائمة على حب العطاء وبنيت على أسس إنسانية نبيلة.

 

وأكد الخاجة، في تصريحات صحفية أن المواقف الإنسانية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة سيخلدها التاريخ.

 

مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، قدمت الإمارات خلالها أعمالاً إنسانية جليلة، تضمنت مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والغذائية والمساعدات الإنمائية لعشرات الدول حول العالم.

 

وقال المدير التنفيذي للهيئة: "نحن في هيئة الأعمال الخيرية نؤمن بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وسنسعى دائماً إلى دعم جهود الدولة لتعزيز الإنسانية الراسخة في عقيدة قادتها وشعبها، والمساهمة في تخفيف معاناة المنكوبين وإغاثة المحتاجين أينما وجدوا".

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