رفض تظلم الهاني سليمان وإيقاف إينو 3 شهور
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:41 م
محمد جمال
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أغسطس الحالي حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهاني سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة.
كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته ( إينو ) المدير الفني لنادي قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.
تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والجونة :-
1-الأهلي 56 نقطة.
2-بيراميدز 42 نقطة.
3-الزمالك 42 نقطة.
4-المقاولون العرب 37 نقطة.
5-الاتحاد السكندري 30 نقطة.
6-إنبي 30 نقطة.
7-سموحة 27 نقطة.
8-الاسماعيلي 24 نقطة.
9-الانتاج الحربي 24 نقطة.
10-حرس الحدود 23 نقطة.
11-مصر المقاصة 23 نقطة.
12-أسوان 23 نقطة
13-طلائع الجيش 21 نقطة.
14-الجونة 21 نقطة.
15-المصري 20 نقطة.
16-وادي دجلة 20 نقطة.
17-طنطا 16 نقطة.
18-نادي مصر 16 نقطة.
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