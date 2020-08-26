رفض تظلم الهاني سليمان وإيقاف إينو 3 شهور





قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أغسطس الحالي حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهاني سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة.





كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته ( إينو ) المدير الفني لنادي قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.





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