نيفين علوبة في ورشة "التدريب الصوتي"..ضمن فعاليات "التجريبي 2020"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن برنامج الورش التدريبة ، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 27 ، عن فتح باب الإلتحاق بورشة " التدريب الصوتي لممثل المسرح" والتي تقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمهرجان، 
الورشة تؤطرها د.نيفين علوبة مطربة الأوبرا العالمية والأستاذ بأكاديمية الفنون، وتهدف الورشة التي تستمر لخمسة أيام " من 4 وحتي 8 سبتمبر " وعلي مدار ثلاث ساعات يوميا إلي رفع قدرات الأداء الصوتي لدي ممثلي المسرح ، ممن سيتم اختيارهم للمشاركة ، باعتبار الأداء الصوتي أحد المهارات الأساسية لممثل المسرح. 
ويتم تلقي طلبات الراغبين في الإلتحاق بالورشة حتي يوم 31 أغسطس الجاري، من خلال "استمارة إلكترونية " متاحة علي موقع المهرجان وصفحته الرسمية علي "فيس بوك"، وعقد مقابلة شخصية معهم، يوم 2 سبتمبرـ لتبدأ تدريبات الورشة يوم الجمعة 4 سبتمبر .
د.نيفين علوبة تخرجت في معهد الكونسيرڤيتوار قسم البيانو بمرتبة الشرف وسافرت في منحة من الهيئة الألمانية DAAD للدراسة بأكاديمية هانوڤر للموسيقي والمسرح حيث حصلت على االدكتوراة في الغناء الأوبرالى وماچستير طرق تدريس الغناء. 
عادت إلي القاهرة بعد أن غنت في  عدة أوبرات أوروبية ، لتلتحق بهيئة تدريس أكاديمية الفنون و تصبح عضوا  بفرقة أوبرا القاهرة. وعلي مدار ثلاثين عاما، قامت ببطولة أهم  الأوبرات الإيطالية والفرنسية والألمانية. 
د.علوبة غنت في  إفتتاح دار الأوبرا الجديدة، إفتتاح قاعة المؤتمرات، إفتتاح مكتبة الأسكندرية وغيرها. 
مثّلت مصر في مؤتمرات ومهرجانات بالداخل والخارج، و شاركت كعضو تحكيم في مسابقات للغناء المحلية والدولية في مصر وألمانيا وتركيا واليونان.
علي مدي سنين طويلة، نجح العديد من تلاميذها في الفوز بمسابقات دولية، والإلتحاق بدور أوبرا عالمية. 
و في عام ٢٠١٣ قامت بتأسيس أول فرقة مستقلة للمسرح الغنائي "فابريكا"، و التى تدرب الشباب الموهوب على الغناء وفنون الأداء المسرحى، والتى تقدم تراث المسرح الغنائى المصرى والأجنبى مترجما إلى اللغة المصرية.
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