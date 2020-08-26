البورصات الأوروبية ترتفع بنهاية التعاملات بقيادة قطاع التكنولوجيا

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى صعد بنحو 2 بالمائة.





وتأثرت البورصات الأوروبية سلباً في بداية التعاملات بالهبوط الذي يخيّم على الأسواق المالية في آسيا لكنها تحولت للارتفاع مع تسجيل مؤشرات "وول ستريت" مستويات قياسية جديدة.





وكانت الأسواق تلقت الدعم من استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين)، حيث أحرز كلا الجانبين تقدماً وأعربوا عن التزامهما باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.





ويُولي المستثمرون اهتماماً خاصاً إلى اجتماعات "جاكسون هول" والتي من المقرر أن تعقد يومي الخميس والجمعة، وسط ترقب حديث محافظو البنوك المركزية حول العالم.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 373.1 نقطة، كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.1 بالمائة إلى 6045.6 نقطة.





في حين زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة عند 13190.1 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 5048.4 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1815 دولار.