كوكاكولا يبدأ مبارياته الوديه امام الشرقية للدخان

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يخوض الفريق الاول لكوكاكولا اولى مبارياته الوديه عصر الخميس، امام الشرقية للدخان احد فرق القسم الثالث على ملعب الاخير فى الهرم .



وكان كوكاكولا قد عاد للتدريبات مؤخرا تحت القيادة الفنية الجديدة لمحمد عبد الله، والذى جاء خلفا لممدوح عبد الحى المدير الفنى السابق للفريق بعدما اجرى اللاعبين والجهاز الفنى مسحات فيروس كورونا .



وخاض الفريق خلال الفترة الماضية تدريبات بدنية شاقة على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية من اجل مساعدة اللاعبين على العودة مرة اخرى لفورمة التدريبات .



ومن المنتظر ان تكون مباراة الشرقية للدخان هى الاولى فى سلسلة من المباريات الوديه التى سيخوضها النادى خلال المرحلة المقبلة وقبل استئناف مسابقة الممتاز ب والمحدد لها من قبل اللجنة الخماسية 20 سبتمبر المقبل.



ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.



