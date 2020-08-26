خطوات تفعيل ميزة علامات التبويب المجمعة السرية في Chrome 85

طرحت شركة جوجل - Google آخر تحديث لمتصفح كروم - Chrome، وقد بذلت الشركة الكثير لتحسين المتصفح وتطويره، وتقول الشركة إن هناك تحسينات هائلة على أوقات تحميل الصفحة بالإضافة إلى تحسينات في استخدام الموارد من خلال علامات التبويب المفتوحة بفضل Tab Throttling.





لكن هذا ليس التغيير الوحيد الذي سيحدث في علامات التبويب، حيث قامت جوجل - Google أيضًا بجعل علامات التبويب سهلة اللمس، وإضافة معاينات علامات التبويب، وقدمت خيارًا جديدًا لطي علامات التبويب المجمعة لتوفير مساحة، وهذا الخيار الأخير في مرحلة تجريبية حاليًا، وسيتعين عليك تمكين الإعداد المخفي لتفعيلة.





كان تجميع علامات التبويب قيد التطوير لبعض الوقت في متصفح كروم - Chrome ، ومن الواضح أن جوجل - Google لم تنته من هذه الميزة، وتلعب الشركة لعبة اللحاق بالركب مع المتصفحات الأخرى، لكن استمرار وصول الميزات والخيارات الجديدة هي أخبار مرحب بها لأي شخص يضطر لاستخدام العديد من علامات التبويب.





ويعد خيار تجميع علامات التبويب طريقة رائعة للحفاظ على تنظيم الأشياء، ولكن الخيار الجديد لطي علامات التبويب وصولاً إلى رمز هو موفر مساحة رائع.





في الوقت الحالي، الميزة قيد الاختبار التجريبي، ويتم طرحها تدريجياً للمستخدمين، ولكن يمكنك تمكينها حتى إذا لم تكن تستخدم إصدارًا تجريبيًا أو مطورًا / إصدار Canary - ما عليك سوى تمكين إعداد مخفي. إليك ما عليك القيام به:





تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى Chrome 85

قم بتشغيل المتصفح ثم توجه إلى chrome: // flags / # tab-groups-collapse

من القائمة المنسدلة ، حدد تفعيل

انقر فوق إعادة التشغيل في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لإعادة تشغيل المتصفح





للاستفادة من ميزة علامات التبويب القابلة للطي ، قم بإنشاء علامات تبويب مجموعة بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب وتحديد إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة ، ثم النقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ثانية وتحديد إضافة علامة تبويب إلى المجموعة قبل تحديد المجموعة التي تم إنشاؤها حديثًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك الضغط باستمرار على Ctrl أثناء تحديد علامات تبويب متعددة ، ثم النقر بزر الماوس الأيمن فوق أحدها لإضافتها جميعًا إلى مجموعة.



