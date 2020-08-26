الرعاية الأسقفية: بدء جلسات الإرشاد الأسرى بالمراكز المجتمعية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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بدأت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) جلسات الإرشاد الأسرى لـ30 أسرة بالمراكز المجتمعية التابعة لها بمناطق مدينة السلام وعين شمس والطوابق بالقاهرة الكبرى بواقع 10 أسر بكل مركز مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واحتياطات السلامة. 

تضمن البرنامج تنفيذ جلسات حوار مفتوحة مع الأمهات والأطفال بشأن طرق الحماية والتوعية بفيروس كورونا وبناء علاقات وثيقة داخل الأسرة وتنمية مهارات التعامل مع المتغيرات حيث يقوم منسقى البرامج التنموية بالمراكز تنظيم الجلسات بواقع مرة أسبوعيا مع كل أسرة على مدار ستة اسابيع ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج مع بداية شهر سبتمبر المقبل والتى تستهدف 30 أسرة بثلاثة مجتمعات آخرين هما منطقة عزبة النخل بالقاهرة والراس السودا بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس. 

تعتبر مؤسسة الرعاية الاسقفية للخدمات الاجتماعية ( الابسكوكير) الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى. 

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم. 

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

وتستمر كلية اللاهوت الأسقفية فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020 2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجارى. 

وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية. 

وأضافت المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت - فى بيان له - نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا).

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