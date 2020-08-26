هبة الجارحي مستشارًا إعلاميًا لـ"ميوزيكال شو" أضخم مشروع مسرحي













أعربت الإعلامية هبة الجارحي، عن سعادتها بالإنضمام لمشروع "ميوزيكال شو" الضخم الذي أعلن عنه المنتج ورجل الأعمال كامل أبو علي بالشراكة مع "إى إس كمونيكيشن" للإنتاج الإعلامي منذ أيام قليلة، والذي يضم 26 عرضًا مسرحيًا استعراضيًا ضخمًا.





وكشفت "الجارحي" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فبسيوك" قائلة: "سعيدة جدًا بانضمامي لمشروع ميوزيكال شو كمستشار إعلامي ومتحدث رسمي للمشروه الضخم ده اللي هيكون طفرة فنية جديدة لعالم المسرح".





ويضم فريق عمل مشروع "ميوزيكال شو" كل من محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي، أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان إسلام إمام ومحمد جبر.



