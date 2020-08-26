نجم مانشستر سيتي بديل سواريز في برشلونة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن مسئولي برشلونة الإسباني حددوا أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معه ليكون بديلاً للأوروجوياني لويس سواريز نجم البرسا والذي بات قريبًا من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت شبكة GloboeSporte البرازيلية أن هذا النجم هو البرازيلي جابرييل جيسوس نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي.


وأفادت الشبكة البرازيلية بأن جيسوس البالغ من العمر 23 عامًا يلعب مع المان سيتي منذ عام 2017 قادمًا من صفوف بالميراس البرازيلي ومرتبط بعقد مع السيتزنز حتى عام 2023.


وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن جيسوس خاض مع مانشستر سيتي حتى الآن 153 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 68 هدف وصنع 30 هدف آخرين وأصبح له دوره أكبر في الموسم المنصرم بعد إبتعاد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن المشاركة.

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