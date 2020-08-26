بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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بدء منذ قليل، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في فرز الأصوات.

وكان قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح اليوم الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا  نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت جاء تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة
بالصور .. بدء عمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين آيات عامر أسماء قورة

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