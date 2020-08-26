حلقة استثنائية من "العباقرة أصحاب" على لقب أفضل لاعب على القاهرة والناس

يسدل الأسبوع المقبل، الستار عن الموسم الأول من برنامج العباقرة أصحاب، على شاشة القاهرة والناس، والذى حقق نجاحا كبيرا، خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر البرنامج امتدادا لسلسلة برنامج "العباقرة"، و"العباقرة جامعات"، و"العباقرة عائلات".





وتقام الأحد المقبلة، مبارة استثنائية للمنافسة على لقب أفضل لاعب من الموسم الأول لبرنامج "العباقرة أصحاب" الذى يقدمه الإعلامى والروائى عصام يوسف، حيث تذاع الحلقة فى الثامنة مساء الأحد على القاهرة والناس.





ويلتقى فريقى "الدلتا"، و"البؤساء"، فى نهائى الموسم الأول من البرنامج، الأسبوع المقبل، حيث تمكن فريق الدلتا من تخطى "انفنتى"، بينما عبر "البوساء"، فريق "الاسكندر".



