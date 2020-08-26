عاجل.. ترامب: إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية ستنهار أسواق المال

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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد على أنه إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية فإن أسواق المال ستنهار.



ونوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين تريد أن يفوز بايدن بالنتخابات للسيطرة على الولايات المتحدة.

