المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية يشهد الاصطفاف التجريبي لمعدات المراكز والأحياء صقر ٦٠ (صور)

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شهد العقيد تامر العوضى، المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، الاصطفاف التجريبى صقر ٦٠ للتعرف علي مدي جاهزية المعدات المتواجدة بكافة المراكز والاحياء لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة بالدقهلية.



رافق المستشار العسكرى للمحافظة بالانابة عن المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، كريمة صديق نائب رئيس الحى، وبحضور رؤساء المراكز والاحياء بمحافظة الدقهلية.



وقد تم خلال الأصطفاف التجريبى وضع التصور النهائى لشكل الاصطفاف، المقرر أقامتة بنهاية شهر اغسطس الحالى بمنطقة أرض الشونة (تعليم قيادة السيارات) بشارع الجيش.



حيث تم تسكين كافة معدات المراكز والأحياء ومرفق مياة الشرب والصرف الصحى كلا" بمكانه، كما تم التنبية على توحيد الزى لكافة المتوجدين بالعرض الاصطفافي.



وجدير بالذكر وجه رئيس حى غرب المنصورة خلال الايام الماضية برفع كفاءة منطقة ارض الشونة ( تعليم السيارات)، بشارع الجيش، لتهيئة المكان لأستضافة العرض الاصطفافى صقر ٦٠ حيث تم قص وتهذيب الاشجار والحشائش المتواجدة بجنبات المكان، كما تم رفع تركمات المخلفات الصلبة الناتجة عن القاء نواتج الهدم بالمكان.



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على أن محافظة الدقهلية رائدة فى الجهود الذاتية، والمجتمع المدنى بها لا يبخل ابدا فى تقديم الدعم اللازم لتقديم خدمات جديدة، او للارتقاء بمستوى الخدمات الموجودة بالفعل وتطويرها من اجل صالح المواطنين بالشارع الدقهلاوي.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ الدقهلية مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة.



وقد استعرض المحافظ خلال اللقاء العديد من الموضوعات التى تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين ومدى امكانية مشاركة المجتمع المدنى فى تطويرها وتحسينها وفى مقدمتها ملف الارتقاء بالبيئة العامه للمواطنين، من خلال اعمال تطوير الحدائق العامه لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين.



وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للمجتمع المدنى على مشاركته الفعالة مع اجهزة الدوله بالدقهلية وما قدمه من دعم متنوع فى مواجهة جائحة كورونا.



واكد ريادة المحافظة بأبنائها من رواد الجهود الذاتية، مشيرا الى ان المحافظة قطعت شوطا كبيرا من خلال اجهزتها التنفيذية على جميع مستوياتها فى دعم منظومة النظافة بالمكنسيات، واللوادر والصناديق اللازمة لجمع القمامة، هذا فضلا عن ما تم تنفيذه فى مجال الارتقاء بالبيئة العامه للعاملين بتطوير وتجديد ديوان عام المحافظة عملا على ارضاء العاملين والمواطنين المترددين لقضاء مصالحهم من الاجهزة المختلفة والادارات بديوان عام المحافظة،واعرب المحافظ عن تطلعه لاستمرار وتواصل الجهود الذاتية فى مجال الارتقاء بالبيئة العامه بتطوير الحدائق والميادين، مشيرا ان ذلك ليس ترفا وانما ذلك احد اساسيات التقييم للدول والشعوب.