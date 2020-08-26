مستشار الرئيس: الوصول لصفر كورونا قد لا يحدث (فيديو)

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن أرقام إصابات كورونا حاليًا هو انعكاس لإجازة عيد الأضحى وإجازات المصايف، مشيرًا إلى أن هناك أعداد كبيرة من المصطافين في الساحل الشمالي.





وأضاف تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أنه يتوقع استمرار حصول زيادة أو نقص في الأعداد حتى شهر مارس القادم.





وأشار إلى أنه يتوقع استمرار الزيادة والنقصان في أرقام مصابي كورونا حتى شهر مارس المقبل، خاصة مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء التي يزداد بها الأمراض التنفسية الفيروسية.





وتابع "الوصول إلى الصفر قد يحدث أو لا يحدث وهذا لا يقلقنا أوي، في حالة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوزارة اتخذت كافة الاحتياطات لاحتمالية زيادة أعداد المرضى والذي يحدث معه مشاكل في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي".





آخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



