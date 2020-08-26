المنتج كامل أبو علي يطمئن على آخر استعدادات "ميوزيكال شو" بنفسه

في إطار التحضيرات النهائية للمشروع الفني الضخم (ميوزيكال شو ) الذي أعلن عنه المنتج ورجل الأعمال كامل أبو علي بالشراكة مع "إى إس كمونيكيشن" للإنتاج الإعلامي منذ أيام قليلة، والذي يضم 26 عرض مسرحي إستعراضي ضخم.





إستقبل "أبو علي"، في فيلته بالساحل الشمالي فريق عمل مشروع ميوزيكال شو محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي، أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان الاساسيان إسلام إمام ومحمد جبر ، لمتابعة أخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إطلاق المشروع و تحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الإفتتاح وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعداداً لبدء العروض.





وأعرب أبو علي، عن بالغ سعادته لإنضمام نخبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي لهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة التي يتنبأ لهم بمستقبل باهر.



