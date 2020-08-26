والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:23 م
والدة محمد عبد الوهاب
والدة محمد عبد الوهاب
مصطفى صابر
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ردت والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب لاعب منتخب مصر والأهلي السابق على تصريحات أحمد حسام ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس"  قائلًا: "عبد الوهاب توفى ولم يتم تعويض أسرته بـ"جنيه".

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وقالت والدة عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ "الفجر": " النادي الأهلي مسبناش ووقف معانا والكابتن حسن حمدي صرف لنا جميع مستحقات محمد الله يرحمه وقتها، وقام بتسمية صالة داخل النادي الاهلي بإسمه".

وتابعت: " أقاموا مباراة شرفية لمحمد عبد الوهاب وقتها، وأعطونا نسبة من المباراة، وتم تعيين نجلي أحمد في النادي الأهلي، ولكن هو الأن لا يعمل داخل النادي الأهلي".


وعند سؤالها هل يتواصل معك أحد من مجلس الإدارة الحالية قالت : " نعم أتصل بي كابتن الخطيب منذ شهر تقريباً أتطمئن علينا، وسألني لو عاوزين أي حاجة أنا تحت أمركم.. وقلتله شكرا ياكابتن".

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وأضافت: "الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتصل بينا دائماً، ولو راح لوالدته لازم يجي هنا ويطمن عليا وواقف معانا على طول".


وعند سؤالها عن اللاعبين اللذين رحلوا عن الاهلي بسبب العائد المادي قالت: "والله هو الأهلي مايتسابش، ده يعتبر الأهلي ده البيت المصري الكبير بتاعنا وبزعل جدا لما بسمع إن لاعب ساب الأهلي عشان الفلوس".

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