تعرف على موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره ليدز يونايتد، في أولى جولات الموسم المقبل من البريميرليج، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020.

ومن المقرر أن يقام اللقاء الذي يجمع بين ليفربول وليدز يونايتد، عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بتوقيت جرينتش.

ويحتضن مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، أرضية ملعب انفيلد.

وكان ليفربول توج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي 2019-2020، برصيد 99 نقطة.

فيما صعد ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج بطلا للشامبيونشيب برصيد 93 نقطة.

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