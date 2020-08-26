المقاولون يعلن انتهاء أزمة بث مباراة الزمالك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، انتهاء أزمة بث لقاء الزمالك في مسابقة الدوري المصري، المقرر لها غدا الخميس.

 

وقال عادل في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الأزمة انتهت حيث حدثت مفاوضات مع الشركة الراعية وتم التفاوض الحصول على جزء من المستحقات المالية، ولذلك قررنا الموافقة على إذاعة اللقاء".

 

وتابع: "مواجهة الأهلي أو الزمالك تعتبر بطولة خاصة للمقاولون، وسوف نسعى خلال لقاء الغد لتقديم عرض جيد".

 

وعن موقف طاهر محمد طاهر قال: "اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة أسوان الودية قبل استكمال الدوري وسوف يكون جاهزا للتواجد بالتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة".

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