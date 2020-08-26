تكريم إيمان أنيس بمسابقة Miss Model White Beach 2020

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:22 م
إيمان أنيس
إيمان أنيس
الفجر الفني
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كرمت إدارة مسابقة Miss Model White Beach 2020 الدكتورة إيمان أنيس كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة التي انعقدت في ٢١ من أغسطس بوايت بيتش مارينا ه الساحل الشمالي .  

 الدكتورة إيمان أنيس أستاذ بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان ، عضو نقابة المهندسين و مصممي الفنون التطبيقية و الفنانين التشكيليين ، عضو الجمعية العربية للحضارة و الفنون الإسلامية ، وسام الابداع ٢٠٢٠ من جامعة بابل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، حصلت على العديد من الجوائز و شهادات التقدير و التكريم من جهات مختلفة ، أثرت مجال تصميم طباعة المنسوجات بالعديد من الأبحاث العلمية، أقامت و شاركت بالعديد من المعارض الفنية محليا و عالميا تفوق ١٢٠ معرض منذ بداية مسيرتها الفنية، مقتنيات خاصة لدى نقابة المهندسين و نقابة مصممي الفنون التطبيقية و لدى بعض الأفراد داخل و خارج جمهورية مصر العربية.

و قد و جهت د. إيمان أنيس كلمة شكر لرئيسة المسابقة عارضة الأزياء المصرية سلمى المشد و مخرج المسابقة سامح عاطف و جميع الرعاة و القائمين على المسابقة و شجعت المتسابقات بأسلوبها الخاص ووجهت مجموعة من الأسئلة لهن لتسليط الضوء على شخصيتهن
أقيمت مسابقة Miss White Beach في وايت بيتش مارينا ٥ الساحل الشمالي لاختيار Miss Beach و Top Model لعام ٢٠٢٠. 
و قد شارك في المسابقة التي استمرت يومين قرابة 15 متسابقة شهد اليوم الأول إقصاء بعض المتسابقات و تبقى 11 متسابقة يتنافسن على أربعة ألقاب: الأول Miss Model و وصيفة لها ، والثاني  Miss White Beach ووصيفة لها.
في حين امتلأ اليوم الثاني بالفرح والإعلان عن الفائزات في المسابقة. و قد حضر حشد كبير من زوار وايت بيتش  المسابقة المليئة بالمرح و  سُمح لهم بالمشاركة في عملية التصويت لاختيار الفائزين مع لجنة التحكيم.

*لجنة التحكيم :
 تألفت لجنة التحكيم من عارضة الأزياء المصرية ورئيسة المسابقة سلمى المشد ، و الأستاذ الدكتور إيمان أنيس  أستاذ تصميم اقمشة السيدات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، ورجل الأعمال و مالك وايت بيتش إيهاب الياس،  و مصفف الشعر الشهير إياد البيروتي.

* مشاركة متنوعة :
وشهدت المسابقة مشاركة متنافسات من جنسيات مختلفة من مصر والسودان وروسيا وبيلاروسيا. المتسابقات هن: روان عبادة ، لجين ، أنجلينا ، ايرينا ، هايدي باسم ، أسماء حسن ، إسراء عبد المجيد ، ريهام عادل ، وريتا جوزيف. طرحت لجنة التحكيم أسئلة على المتسابقات على المسرح لتسليط الضوء على شخصيتهن ، بما في ذلك سبب مشاركتهن ، والوظيفة التي يحلمن بها ، و هواياتهن،  ولمن سيهدين فوزهن و الشخص الأول الذي سيبلغنه بعد فوزهن.

*الفائزات:
 روان عبادة التي اتسمت بجاذبية مصرية ولون ذهبي فريد وجمال مميزحظيت بلقب Top Model. و ريتا جوزيف  حظيت بتشجيع كبير من المصطافين و حصدت لقب الوصيفة في فئة Miss Model  وهو نجاح مستحق.

وفي الوقت ذاته فازت المتسابقة الروسية أنجلينا بلقب Miss White beach ، فيما اختيرت المتسابقة المصرية إسراء حسن في المركز الثاني في فئة Miss White beach.

*لمسة من الاناقة والروعة:
 وارتدت المتسابقات ملابس غير رسمية من ماركة البطريق بينما كانوا يرتدون ملابس السهرة من تصميمات مصممة الأزياء الرائعة صافي مغيث ، التى أهدت الفائزة الأولى فستان سهرة مذهل.
و قد قامت خبيرة التجميل المغربية خديجة صادق بإعداد مكياج المتسابقات بينما قام فريق كامل من صالون إياد بيروتي بتصفيف شعرهن ، كما ابدع المصور المحترف محمد أبواليزيد بالتقاط الصور و تخليد تلك اللحظات الجميلة  .

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