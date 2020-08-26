تكريم إيمان أنيس بمسابقة Miss Model White Beach 2020

كرمت إدارة مسابقة Miss Model White Beach 2020 الدكتورة إيمان أنيس كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة التي انعقدت في ٢١ من أغسطس بوايت بيتش مارينا ه الساحل الشمالي .





الدكتورة إيمان أنيس أستاذ بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان ، عضو نقابة المهندسين و مصممي الفنون التطبيقية و الفنانين التشكيليين ، عضو الجمعية العربية للحضارة و الفنون الإسلامية ، وسام الابداع ٢٠٢٠ من جامعة بابل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، حصلت على العديد من الجوائز و شهادات التقدير و التكريم من جهات مختلفة ، أثرت مجال تصميم طباعة المنسوجات بالعديد من الأبحاث العلمية، أقامت و شاركت بالعديد من المعارض الفنية محليا و عالميا تفوق ١٢٠ معرض منذ بداية مسيرتها الفنية، مقتنيات خاصة لدى نقابة المهندسين و نقابة مصممي الفنون التطبيقية و لدى بعض الأفراد داخل و خارج جمهورية مصر العربية.





و قد و جهت د. إيمان أنيس كلمة شكر لرئيسة المسابقة عارضة الأزياء المصرية سلمى المشد و مخرج المسابقة سامح عاطف و جميع الرعاة و القائمين على المسابقة و شجعت المتسابقات بأسلوبها الخاص ووجهت مجموعة من الأسئلة لهن لتسليط الضوء على شخصيتهن

أقيمت مسابقة Miss White Beach في وايت بيتش مارينا ٥ الساحل الشمالي لاختيار Miss Beach و Top Model لعام ٢٠٢٠.

و قد شارك في المسابقة التي استمرت يومين قرابة 15 متسابقة شهد اليوم الأول إقصاء بعض المتسابقات و تبقى 11 متسابقة يتنافسن على أربعة ألقاب: الأول Miss Model و وصيفة لها ، والثاني Miss White Beach ووصيفة لها.

في حين امتلأ اليوم الثاني بالفرح والإعلان عن الفائزات في المسابقة. و قد حضر حشد كبير من زوار وايت بيتش المسابقة المليئة بالمرح و سُمح لهم بالمشاركة في عملية التصويت لاختيار الفائزين مع لجنة التحكيم.





*لجنة التحكيم :

تألفت لجنة التحكيم من عارضة الأزياء المصرية ورئيسة المسابقة سلمى المشد ، و الأستاذ الدكتور إيمان أنيس أستاذ تصميم اقمشة السيدات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، ورجل الأعمال و مالك وايت بيتش إيهاب الياس، و مصفف الشعر الشهير إياد البيروتي.





* مشاركة متنوعة :

وشهدت المسابقة مشاركة متنافسات من جنسيات مختلفة من مصر والسودان وروسيا وبيلاروسيا. المتسابقات هن: روان عبادة ، لجين ، أنجلينا ، ايرينا ، هايدي باسم ، أسماء حسن ، إسراء عبد المجيد ، ريهام عادل ، وريتا جوزيف. طرحت لجنة التحكيم أسئلة على المتسابقات على المسرح لتسليط الضوء على شخصيتهن ، بما في ذلك سبب مشاركتهن ، والوظيفة التي يحلمن بها ، و هواياتهن، ولمن سيهدين فوزهن و الشخص الأول الذي سيبلغنه بعد فوزهن.





*الفائزات:

روان عبادة التي اتسمت بجاذبية مصرية ولون ذهبي فريد وجمال مميزحظيت بلقب Top Model. و ريتا جوزيف حظيت بتشجيع كبير من المصطافين و حصدت لقب الوصيفة في فئة Miss Model وهو نجاح مستحق.





وفي الوقت ذاته فازت المتسابقة الروسية أنجلينا بلقب Miss White beach ، فيما اختيرت المتسابقة المصرية إسراء حسن في المركز الثاني في فئة Miss White beach.





*لمسة من الاناقة والروعة:

وارتدت المتسابقات ملابس غير رسمية من ماركة البطريق بينما كانوا يرتدون ملابس السهرة من تصميمات مصممة الأزياء الرائعة صافي مغيث ، التى أهدت الفائزة الأولى فستان سهرة مذهل.