مستشار الرئيس لشئون الصحة: مصر حجزت حصتها من لقاح فيروس كورونا.. وهذه الفئات الأولى بالتطعيم



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التعامل مع توزيع لقاح الفيروس من جانب إنساني، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنها ستضمن توفير اللقاحات لجميع دول العالم.



آخر تطورات فيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر حجزت حصتها من لقاح أكسفورد منذ دخوله في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على البشر بأعداد كبيرة للتأكد من فاعليته وأمانته وسلامته.وأضاف تاج الدين في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أن اللقاح سيكون متاح للفئات الأكثر عرضة للمخاطر والمشاكل ومن بينهم كبار السن وأصحاب أمراض الكلى والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى.