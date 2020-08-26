تعرف على الجهاز الفني الجديد لفريق ناصر الفكرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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استقر مجلس إدارة فريق ناصر الفكرية، بقيادة جمال عبدالرحمن، علي الجهاز الفني الجديد، الذي سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد 2020\2021 من دوري القسم الثالث.

وعلم " الفجر الرياضي" بأن الجهاز الفني لفريق ناصر الفكرية يتكون من، أسامه هاشم مديرا فنيا يعاونه كل من ،أحمد نشأت مدرب، ومحمد ربيع مدرب حراس مرمى، وحليم متي مدير إداري، ومسئول القيد أحمد علي، كما يتولي الإشراف علي الكره كل من عصام عصمت، ومحمد نادي.

ويعد فريق ناصر الفكرية، هو أحد انديه القسم الثالث، حيث شارك هذا الموسم بدوري القسم الثالث، بالمجموعه الثالثه ( أسيوط ) والتي تضم انديه محافظات المنيا أسيوط والوادي الجديد.

واحتل فريق ناصر الفكرية في هذه المجموعة المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بعد أن حقق 8 انتصارات، و 6 تعادلات، ومثلهم خساره.

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