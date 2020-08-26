عماد زيادة يبدأ تصوير أول مشاهده بمسلسل " لؤلؤ" بالحزام الأخضر

عماد زيادة يبدأ تصوير أول مشاهده بمسلسل " لؤلؤ" بالحزام الأخضر
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:32 م
الفجر الفني
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بدأ الفنان عماد زيادة، اليوم الأربعاء تصوير مشاهده الأولي بمسلسل " لؤلؤ" بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، حيث شاركة التصوير الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد .
ويظهر عماد زيادة بشكل مختلف، حيث قال ان الدور سيكون مفاجأة للجمهور، والشخصية التي يقدمها بالمسلسل لم يقدم مثلها من قبل، لذلك يتمني أن ينال الدور اعجاب الجمهور وأن يحقق المسلسل النجاح الكبير
واضاف زيادة أن سعادته كبيرة للمشاركة في مسلسل " لؤلؤ" الذي هو البطولة المطلقة الأولي للنجمة مي عمر، التي تستحق التقدير والدعم نظراً لموهبتها ونجاحاتها التي حققتها من قبل بمسلسل " الاسطور" و " ريح المدام" وكذلك الأعمال السينمائية.
وتابع زيادة أن الجمهور سيشاهد مي بشكل مختلف للغاية، حيث أن المسلسل به بعض الاستعراضات والأغنيات التي تقدمها مي عمر لأول مرة، لذلك فالعمل به العديد من العناصر والجوانب الفنية المختلفة التي تتناسب مع اذواق الجمهور المختلفة.
يذكر أن مسلسل " لؤلؤ " من بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ليلى أحمد زاهر، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج محمد عبدالسلام وانتاج تامر مرسي.