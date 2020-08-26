عماد زيادة يبدأ تصوير أول مشاهده بمسلسل " لؤلؤ" بالحزام الأخضر

بدأ الفنان عماد زيادة، اليوم الأربعاء تصوير مشاهده الأولي بمسلسل " لؤلؤ" بمنطقة الحزام الأخضر التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، حيث شاركة التصوير الفنانة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد .





ويظهر عماد زيادة بشكل مختلف، حيث قال ان الدور سيكون مفاجأة للجمهور، والشخصية التي يقدمها بالمسلسل لم يقدم مثلها من قبل، لذلك يتمني أن ينال الدور اعجاب الجمهور وأن يحقق المسلسل النجاح الكبير

واضاف زيادة أن سعادته كبيرة للمشاركة في مسلسل " لؤلؤ" الذي هو البطولة المطلقة الأولي للنجمة مي عمر، التي تستحق التقدير والدعم نظراً لموهبتها ونجاحاتها التي حققتها من قبل بمسلسل " الاسطور" و " ريح المدام" وكذلك الأعمال السينمائية.





وتابع زيادة أن الجمهور سيشاهد مي بشكل مختلف للغاية، حيث أن المسلسل به بعض الاستعراضات والأغنيات التي تقدمها مي عمر لأول مرة، لذلك فالعمل به العديد من العناصر والجوانب الفنية المختلفة التي تتناسب مع اذواق الجمهور المختلفة.



