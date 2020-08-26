فالنسيا يعلن رحيل رودريجو إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن فالنسيا الإسباني أعلن بشكل رسمي عن رحيل نجم هجومه رودريجو مورينو إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي ووجه له الشكر على سنواته مع الخفافيش.





وأكدت التقارير الصحفية أن الأطراف المعنية لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل أخرى تخص هذه الصفقة سواء القيمة المالية لها أو مدة العقد.





وأفادت التقارير الصحفية بأن رودريجو صاحب الأصول البرازيلية بدأ اللعب في صفوف سيلتا فيجو الإسباني ثم إنتقل إلى ريال مدريد الثاني وبعد ذلك خاض تجربتين مختلفتين في كلا من بنفيكا البرتغالي وبولتون الإنجليزي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رودريجو البالغ من العمر 29 عامًا يلعب مع فالنسيا منذ صيف 2014، حيث شارك مع خفافيش فالنسيا في 220 مباراة، سجل خلالهم 59 هدفًا وصنع لزملائه 41 هدف آخرين وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.



