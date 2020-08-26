وزيرة الصحة: علاج 250 ألف سوداني ومدهم بأدوية فيروس سي (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، إن دور الصحة المصرية في أفريقيا مهم وهذا توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة الدعم الطبي للدول الأفريقية.

وأضافت زايد في تصريحات خاصة نقلتها فضائية "سي بي سي اكسترا" أن دور مصر في دعم الصحة في شمال وجنوب السودان هو التزام سياسي واجتماعي مع الأشقاء في السودان خاصة بعد حدوث الفيضان والسيول.

وأكدت أن مصر والسودان شعب ومصير واحد، مشيرة إلى أن افتتاح المركز الطبي ومركز غسيل الكلى في جنوب السودان هو تأكيد على هذا الدور.

وأوضحت أنه سيتم علاج 250 ألف سوداني عن طريق مدهم بأدوية فيروس سي وأجهزة للكشف عن المرض، لافتة إلى استمرار الجسر الطبي والدعم الطبي للأشقاء في لبنان.

آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

   

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 97619 حالة من ضمنهم 67717 حالة تم شفاؤها، و5298 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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