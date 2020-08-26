تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم وسط تباين بأداء المؤشرات ، وإحتل سهم المهندس للتأمينالترتيب الأول في القائمة الحمراء حيث هبط بنسبة 4% ووصل سعره الي 14.8 جنيه ، أعقبه سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 3.4% وبسعر 5.5 جنيه .









وجاء في الترتيب الثالث ، الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 3.1% وبسعر 4.8 جنيه ، تلاه سهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب بنسبة 2.9% وبسعر 3.3 جنيه ، ثم سهم سيك للتعدين - اسكوم بنسبة 2.8% وبسعر 8 جنيهات .







