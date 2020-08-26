تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:12 م
نيفين سمير
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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم وسط تباين بأداء المؤشرات ، وإحتل سهم المهندس للتأمينالترتيب الأول في القائمة الحمراء حيث هبط بنسبة 4% ووصل سعره الي 14.8 جنيه ، أعقبه سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 3.4% وبسعر 5.5 جنيه .
وجاء في الترتيب الثالث ، الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 3.1% وبسعر 4.8 جنيه ، تلاه سهمالعربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب بنسبة 2.9% وبسعر 3.3 جنيه ، ثم سهم سيك للتعدين - اسكوم بنسبة 2.8% وبسعر 8 جنيهات .
وبختام الجلسة ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي .
وسجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة.
وتم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة
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